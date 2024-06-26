Dalışta, kuyruğu kesilip, halat bağlanmış vatozu görüntüledi

EGE Denizi'nde trofe avı için dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, yaklaşık 2 metre boyunda ve kuyruğu halatla bağlanmış bir vatozu su altı kamerasıyla görüntüledi. O anları anlatan Müjdat Turan, "Her ne kadar kuyruğu kesilmiş olsa da hala bir tehlike arz ediyordu. O nedenle yaklaşmadım. Üzücü bir şekilde onu halatla o dünyasında bıraktım" dedi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde trofe avı içi dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bir süre sonra kendisine bir vatozun yaklaştığını fark etti. Turan, kuyruk kısmı kesilmiş ve halatla bağlanmış olan vatozu su altı kamerasıyla görüntüledi. Vatozun çok tehlikeli bir tür olduğunu belirten Turan, bulunduğu yerde derinliğin çok fazla olması nedeniyle balığı halattan kurtaramadığını söyledi.

'BİRAN ÜRKTÜM, ÇÜNKÜ ÇOK BÜYÜKTÜ' Denizde 18 metrelerdeki bir batığa dalış gerçekleştirdiğini belirten Müjdat Turan, "Balık avlamak için daldım. Derin su. Dibe indiğimde bana doğru yaklaşan dev bir vatozu gördüm. Biraz ürktüm. Çünkü çok büyüktü. Bana doğru geldiğinde, dikkatli olarak bakınca vatozun kuyruğunun kesilmiş olduğunu ve ucunda da kalın bir halatla bağlı olduğunu gördüm. Aslında vatoz benim önüme gelip yattı, sanki benden bir yardım ister gibi bir hali vardı. Fakat o derinlikte, o halatı sökemezdim. Her ne kadar kuyruğu kesilmiş olsa da hala bir tehlike arz ediyordu. Ben de o nedenle yaklaşmadım. Üzücü bir şekilde onu halatla o dünyasında bıraktım. Keşke o halatı sökebilseydim. Üzüldüm" dedi.