Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (2)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan ve Assos Antik Kenti'ne sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede görev yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yangının ilk çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

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