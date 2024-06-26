Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (3)
ARAZÖZYANDI, PERSONEL SON ANDA KURTULDUÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan ve Assos Antik Kenti'ne de sıçrayan maki yangınına müdahale sürüyor.
ARAZÖZYANDI, PERSONEL SON ANDA KURTULDU
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan ve Assos Antik Kenti'ne de sıçrayan maki yangınına müdahale sürüyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de alevlerin içinde kaldı. Personel ise son anda aracı terk etti.
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