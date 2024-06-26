Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (3)

        ARAZÖZYANDI, PERSONEL SON ANDA KURTULDUÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan ve Assos Antik Kenti'ne de sıçrayan maki yangınına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:27 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARAZÖZYANDI, PERSONEL SON ANDA KURTULDU

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan ve Assos Antik Kenti'ne de sıçrayan maki yangınına müdahale sürüyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de alevlerin içinde kaldı. Personel ise son anda aracı terk etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (2)
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (2)
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı
        Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Çan'da Emtia Panayırı başladı
        Çan'da Emtia Panayırı başladı
        Çanakkale'de Çarşı Bölgesi yayalaştırılacak
        Çanakkale'de Çarşı Bölgesi yayalaştırılacak
        Çan'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
        Çan'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü