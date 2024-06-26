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        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (4)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü yakınlarında çıkıp Assos Antik Kenti'ne de sıçrayan maki yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:38 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:40
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        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (4)
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        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü yakınlarında çıkıp Assos Antik Kenti’ne de sıçrayan maki yangını kontrol altına alındı. 5 helikopter ve 10 uçak ile havadan, 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, su ikmal aracı ve toplam 225 personelle alevlere müdahale edildi. Havadan ve karadan yoğun müdahalenin ardından yangın, saat 20.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan, yangından etkilenen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı dron ile havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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