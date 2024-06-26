Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (4)

4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü yakınlarında çıkıp Assos Antik Kenti’ne de sıçrayan maki yangını kontrol altına alındı. 5 helikopter ve 10 uçak ile havadan, 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, su ikmal aracı ve toplam 225 personelle alevlere müdahale edildi. Havadan ve karadan yoğun müdahalenin ardından yangın, saat 20.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangından etkilenen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı dron ile havadan görüntülendi.