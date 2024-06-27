Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı da etkileyen yangında 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkıp Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı da etkileyen yangında 43 futbol sahası büyüklüğüne, 31 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı da etkileyen yangında 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkıp Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı da etkileyen yangında 43 futbol sahası büyüklüğüne, 31 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Ayvacık ilçesinde Behramkale köyü yakınlarında makilikte, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Yangın 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz ve su ikmal aracı ve 225 personelle müdahale edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de alevlerin içinde kaldı. Personel ise son anda aracı terk etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla 6 saat sonra kontrol altına alındı. Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı alevlerden etkilendi. Yangın nedeniyle 31 hektar, 43 futbol sahası büyüklüğünde orman dışı alan zarar gördü.

        ASSOS ÖREN YERİ İNCELEME İÇİN 3 GÜN ZİYARETE KAPATILDI

        Yangından etkilenen Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı’nda inceleme ve hasar tespit çalışmaları yapılması için ören yeri 3 gün ziyarete kapatıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınmış olup soğutma çalışması devam etmektedir. Yangında Assos Ören Yeri’nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve ören yerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Ören yerimiz 27-29 Haziran tarihleri arasında ziyarete kapalı olacaktır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (4)
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (4)
        GÜNCELLEME 3 - Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 3 - Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (3)
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (3)
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (2)
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı (2)
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı
        Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı