Çanakkale'de antik kentteki yangında mahsur kalan 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarmış

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkıp Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı da etkileyen yangında, Assos Antik Liman'da 99 kişinin mahsur kaldığı ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Ayvacık ilçesinde Behramkale köyü yakınlarında makilikte, 27 Haziran saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Yangına 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz ve su ikmal aracı ve 225 personelle müdahale edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de alevlerin içinde kaldı. Personel ise son anda aracı terk etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla 6 saat sonra kontrol altına alındı. Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı alevlerden etkilendi. Yangın nedeniyle 31 hektar, 43 futbol sahası büyüklüğünde orman dışı alan zarar gördü.