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        Çanakkale'de antik kentteki yangında mahsur kalan 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarmış

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkıp Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı da etkileyen yangında, Assos Antik Liman'da 99 kişinin mahsur kaldığı ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:30
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        Çanakkale'de antik kentteki yangında mahsur kalan 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarmış
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkıp Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı da etkileyen yangında, Assos Antik Liman'da 99 kişinin mahsur kaldığı ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

        Ayvacık ilçesinde Behramkale köyü yakınlarında makilikte, 27 Haziran saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Yangına 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz ve su ikmal aracı ve 225 personelle müdahale edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de alevlerin içinde kaldı. Personel ise son anda aracı terk etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla 6 saat sonra kontrol altına alındı. Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı alevlerden etkilendi. Yangın nedeniyle 31 hektar, 43 futbol sahası büyüklüğünde orman dışı alan zarar gördü.

        VATANDAŞLAR ANTİK LİMANDA MAHSUR KALMIŞ

        Yangın sırasında Assos Antik Limanı’nda mahsur kalan 99 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığı açıklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinde yapılan paylaşımda, "26 Haziran 2024 tarihinde, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Assos Antik Kenti'nde meydana gelen orman yangınları nedeni ile Assos Antik Limanında mahsur kalan vatandaşlar olduğu bilgisinin alınması üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve 8 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905, TCSG-28, TCSG-8, TCSG-6, KB-4319, KB-119, KB-20) görevlendirilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Botları tarafından mahsur kalan 99 vatandaşımız Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirilmiştir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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