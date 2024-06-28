Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 34 göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 34 göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 23 Haziran'da saat 23.59'da, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'TCSG-905' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 10'u çocuk 34 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Aşırı yağışlar nedeniyle havalimanının çatısı çöktü!
        Aşırı yağışlar nedeniyle havalimanının çatısı çöktü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        AB yöneticileri belli oldu
        AB yöneticileri belli oldu
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de antik kentteki yangında mahsur kalan 99 kişiyi Sahil Güvenlik...
        Çanakkale'de antik kentteki yangında mahsur kalan 99 kişiyi Sahil Güvenlik...
        Çanakkale Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
        Çanakkale Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
        Gelibolu Belediyesinden Hamzakoy'a kırmızı bayrak asılmasına ilişkin açıkla...
        Gelibolu Belediyesinden Hamzakoy'a kırmızı bayrak asılmasına ilişkin açıkla...
        Assos Antik Kenti'nde yangından etkilenen makilik alanda temizlik çalışması...
        Assos Antik Kenti'nde yangından etkilenen makilik alanda temizlik çalışması...
        Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı da etkileyen yangında 43 futbol sahas...
        Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı da etkileyen yangında 43 futbol sahas...
        GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem