4 gündür kayıptı, çay yatağında ölü bulundu

Olay, 24 Haziran'da Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Hakan Kalmaoğlu'ndan haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kalmaoğlu için arama çalışması başlatan polis ekipleri, ilçedeki tüm kameraları inceledi. Ekipler, bugün Kalmaoğlu'nun kamera görüntülerinde son görüldüğü Camicedit Mahallesi'ndeki Karamenderes Çayı'nda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir süre sonra çay yatağında Kalmaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hakan Kalmaoğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.

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