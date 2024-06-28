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        4 gündür kayıptı, çay yatağında ölü bulundu

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 4 gündür kayıp olan Hakan Kalmaoğlu (22), çay yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:15 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:20
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        4 gündür kayıptı, çay yatağında ölü bulundu
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 4 gündür kayıp olan Hakan Kalmaoğlu (22), çay yatağında ölü bulundu.

        Olay, 24 Haziran'da Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Hakan Kalmaoğlu'ndan haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kalmaoğlu için arama çalışması başlatan polis ekipleri, ilçedeki tüm kameraları inceledi. Ekipler, bugün Kalmaoğlu'nun kamera görüntülerinde son görüldüğü Camicedit Mahallesi'ndeki Karamenderes Çayı'nda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir süre sonra çay yatağında Kalmaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hakan Kalmaoğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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