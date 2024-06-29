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        Çanakkale'de hafif ticari araç takla attı; 3 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç takla attı, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:00
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        Çanakkale'de hafif ticari araç takla attı; 3 yaralı
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        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç takla attı, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Yasal’ın kontrolünü yitirdiği 35 UDG 37 plakalı hafif ticari araç takla atıp, yola devrildi. Olayı gören çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araçta bulunan Arzu Yasal, Aysel Karabacaoğlu ve sürücü Hüseyin Yasal yaralandı. Yaralılar gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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