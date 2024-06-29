Çanakkale'de hafif ticari araç takla attı; 3 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Yasal’ın kontrolünü yitirdiği 35 UDG 37 plakalı hafif ticari araç takla atıp, yola devrildi. Olayı gören çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araçta bulunan Arzu Yasal, Aysel Karabacaoğlu ve sürücü Hüseyin Yasal yaralandı. Yaralılar gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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