Çanakkale'de yangın

Ezine ilçesi Geyikli beldesi yakınında saat 16.30 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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