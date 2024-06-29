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        Çanakkale'de yangın (2)

        YANGINORMAN VE ÇİMENTO FABRİKASINA SIÇRADIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde Geyikli yakınların saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:43 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:45
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        Çanakkale'de yangın (2)
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        YANGINORMAN VE ÇİMENTO FABRİKASINA SIÇRADI

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Geyikli yakınların saat 16.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana ve  bölgede bulunan AKÇANSA çimento fabrikasının liman tesislerine kadar ulaştı. Fabrikanın bir  bölümü alevler içerisinde kaldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

        Rüzgarın etkili olması yangın söndürme çalışmalarını da güçleştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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