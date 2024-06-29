Çanakkale'de yangın (2)
YANGINORMAN VE ÇİMENTO FABRİKASINA SIÇRADIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde Geyikli yakınların saat 16.
YANGINORMAN VE ÇİMENTO FABRİKASINA SIÇRADI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Geyikli yakınların saat 16.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana ve bölgede bulunan AKÇANSA çimento fabrikasının liman tesislerine kadar ulaştı. Fabrikanın bir bölümü alevler içerisinde kaldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.
Rüzgarın etkili olması yangın söndürme çalışmalarını da güçleştiriyor.
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