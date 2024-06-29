Çanakkale'de yangın (3)

Yangın tehlikesi nedeniyle bölgede bazı evlerin de tahliye edildiği öğrenildi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Üvecik köyünde küçükbaş besleyen Hamza Özkan, 80 küçükbaşını alevlerin arasından son anda kurtardı. Hayvanlarının bulunduğu ağılın yandığını söyleyen Hamza Özkan, 2Yangın gelince plaja kaçtık. Biraz plajda durduk. Hayvanlarımın olduğu kışla da yandı. Hayvanlarımı köye götüreceğim" dedi.

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