Çanakkale'de yangın (4)

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 7 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekipler bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, yangından son anda kurtuldu. Köşkün yakınına gelen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.