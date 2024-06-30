Bozcaada'da denizde kaybolan kadın aranıyor

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde serinlemek içing irdiği denizde kaybolan Figen Er (79) için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Figen Er evinin yakınında bulunan Sulubahçe Plajı’nda denize girdi. Er, aradan geçen zamana rağmen eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sahilde kıyafetleri bulunan ancak kendisinden haber alınamayan Figen Er’i ilk olarak Sahil Güvenlik ekipleri ve adalı dalgıçlar aramaya başladı. İlçe Jandarma ekipleri de çalışmalara karadan destek verdi.