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        Bozcaada'da denizde kaybolan kadın aranıyor

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde serinlemek içing irdiği denizde kaybolan Figen Er (79) için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:45
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        Bozcaada'da denizde kaybolan kadın aranıyor
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        ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde serinlemek içing irdiği denizde kaybolan Figen Er (79) için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Figen Er evinin yakınında bulunan Sulubahçe Plajı’nda denize girdi. Er, aradan geçen zamana rağmen eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sahilde kıyafetleri bulunan ancak kendisinden haber alınamayan Figen Er’i ilk olarak Sahil Güvenlik ekipleri ve adalı dalgıçlar aramaya başladı. İlçe Jandarma ekipleri de çalışmalara karadan destek verdi.

        Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu ve Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de Sulubahçe’de yapılan arama çalışmalarını koordine ederek yerinde takip etti. Ekipler hava kararınca arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.

        Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi'nde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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