Rekortmen dalgıç, denizin dibinde caretta caretta ile selfie çekti

ÇANAKKALE'de trofe avı için dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (51), yanına yaklaşan caretta caretta ile selfie çekti.

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazı’nda Dardanos açıklarında trofe avı için dalış yaptı. Turan, denizin 8 metre derinliğinde avını beklerken kendisine doğru bir caretta caretta geldiğini fark etti. O anları su altı kamerasıyla kaydeden Turan, caretta caretta ile selfie çekti. Dardanos açıklarında 2 gün önce balık avlamak için dalış gerçekleştirdiğini belirten Müjdat Turan, "8 metre kadar derinlikte altımda bir caretta carettanın yüzdüğünü gördüm. Çok sevimli, sempatik bir canlı. Daldım, onunla yüzdüm. Benden kaçmıyordu. Onu biraz sevdim, biraz oynadık. Dedim ki bunun görüntüsünü alayım, ölümsüzleştireyim. Bir video kaydı çektim. Sonra da selfie gibi fotoğraf aldım. Çok sempatik bir fotoğraf oldu. Takipçilerim güzel tepki gösterdi. Caretta carettanın Marmara Denizi'nde görülmesi, çok güzel bir şey. Çünkü biliyorsunuz caretta carettalar, genelde Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan canlılar. Denizlerimizin ekosisteminin devamlılığı için çok önemli canlılar. Bu açıdan Marmara Denizi'nde caretta carettayı görüntülemek benim için çok güzeldi" dedi.