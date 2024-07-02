Çanakkale'de inşaattaki sıcak su kazanı patladı; 1 ölü 1 yaralı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde TOKİ inşaatında sıcak su kazanı patlaması sonucu inşaatta çalışan Hatice Öksüz hayatını kaybedetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde meydana geldi. Beldede devam eden TOKİ inşaatının sıcak su kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle inşaatta çalışan Hatice Öksüz hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. Yaralı Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama nedeniyle şantiye şefi ile 2 kişi gözaltına alındı.