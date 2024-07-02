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        Tartıştıkları kahvehaneciyi bıçakla öldürdüler; 3 kardeş adliyede

        ÇANAKKALE'de kahvehane işletmecisi Alp Avcı (24), 3 kardeş ile çıkan kavgada göğsünden ve sol elinden bıçaklanarak, öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:30
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        Tartıştıkları kahvehaneciyi bıçakla öldürdüler; 3 kardeş adliyede
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        ÇANAKKALE'de kahvehane işletmecisi Alp Avcı (24), 3 kardeş ile çıkan kavgada göğsünden ve sol elinden bıçaklanarak, öldürüldü. Olaydan 1 gün sonra yakalanan 3 kardeş gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

        Olay, 28 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi, Troya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane işleten Alp Avcı ile kardeşler M.M. (29), M.M. (19) ve M.M. (18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada; evli, bir çocuk babası Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan iki elektrikçi, en küçükleri ise öğrenci olan şüpheli 3 kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ertesi gün saat 01.30 sıralarında şüpheli 3 kardeşi suç aleti bıçakla yakaladı. 3 kardeş, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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