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        Husumetlisini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

        ÇANAKKALE'de tartıştığı husumetlisi Mehmet Onay'ı (59) pompalı tüfekle öldüren Yalçın Başkurt (39) hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:00
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        Husumetlisini öldüren sanığa müebbet hapis istemi
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        ÇANAKKALE'de tartıştığı husumetlisi Mehmet Onay'ı (59) pompalı tüfekle öldüren Yalçın Başkurt (39) hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi.

        Olay, 22 Kasım 2023'te saat 01.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Yalçın Başkurt, daha önceden borç meselesi nedeniyle aralarında husumetli bulunan Mehmet Onay'ı telefonla aradı. Görüşmeden 3 saat sonra Başkurt, pompalı tüfekle Onay'ın bulunduğu evin önüne geldi. Sokakta bağıran Başkurt'u gören Onay, evden çıktı. Bu sırada Başkurt, pompalı tüfek ile 2 el ateş ederek Onay'ı göğsünden vurup, ağır yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onay, hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan Başkurt, gözaltına alındı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Başkurt, tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturmasını tamamlanarak iddianame hazırladı. İddianamede, sanık Yalçın Başkurt'un ifadesine yer verildi. Başkurt'un ifadesinde, Mehmet Onay'ın oğlunun evinde hırsızlık yaptığını belirtip, "O nedenle aramızda husumet vardı. Normalde kendileriyle sadece iş için konuşmuştum. Sarhoş oldukları için bir, iki saat kadar sonra beni arayıp, tehdit ve hakarette bulundular. 'Neredesin' diye sorup, 'Seni evden almaya geleceğiz' dediler. Daha sonra kokoreç yemeye gittim. Mehmet Onay'a herhangi bir şekilde küfür veya hakarette bulunmadım. İki, üç bira içmiştim. Herhangi bir sarhoşluğum yoktu. Anıl, Ayhan ve Mehmet Onay ile konuşmaya gitmişti. Anıl'ı merak ettiğim için bir şey oldu mu acaba diyerek Ayhan'ın evine gittim. Yanımda tornavida, yan keski, kontrol kalemi, ekmek bıçağı ve ayrıyeten tüfek vardı. Orada Mehmet Onay ile karşılaştım. Onay, herhangi bir şey demeden, doğrudan bana saldırdı. Tüfekle korkutmak için ateş ettim. Üzerime gelince panikledim ve 1 el daha ateş ettim. Ondan sonra panikleyip, evime gittim. Kesinlikle Ayhan'ın evinin orda beklemedim. Sadece Anıl'ı beklemek için oradaydım" dedi.

        SANIĞIN ELİNDEKİ SİYAH RENKTEKİ CİSİM KAMERADA

        İddianamede, kamera incelemeleri sırasında Yalçın Başkurt'un kendi ikametinden olay yerine doğru yürümekte olduğu, o sırada sol elinden aşağıya doğru sarkan bir cismin olduğu belirtildi. İddianamede, diğer bir kamera görüntüsünde ise Mehmet Onay ile Yalçın Başkurt'un kaldırım üzerinde karşı karşıya geldikleri, görüntü kaydının olay yerine uzak olması nedeniyle taraflar arasında arbede yaşanıp yaşanmadığı belirlenemediğinin altı çizildi. Ayrıca görüntülerin devamında; Başkurt'un koşarak yola doğru ilerlediği, bu esnada elinde siyah renkte bir cisim olduğu, Mehmet Onay'ın da kaldırımda ayakta beklediği görüldüğü belirtildi. Başkurt'un orada park halinde bulunan bir aracın arkasına yöneldikten sonra önce yolun refüj kısmına ve daha sonra da yolun karşı tarafına koşarak geçtiği, bu esnada Mehmet Onay'ın kaldırımın üzerine düştüğü tespit edildiğine de iddianamede yer verildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Başkurt'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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