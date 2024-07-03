Husumetlisini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

ÇANAKKALE'de tartıştığı husumetlisi Mehmet Onay'ı (59) pompalı tüfekle öldüren Yalçın Başkurt (39) hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 22 Kasım 2023'te saat 01.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Yalçın Başkurt, daha önceden borç meselesi nedeniyle aralarında husumetli bulunan Mehmet Onay'ı telefonla aradı. Görüşmeden 3 saat sonra Başkurt, pompalı tüfekle Onay'ın bulunduğu evin önüne geldi. Sokakta bağıran Başkurt'u gören Onay, evden çıktı. Bu sırada Başkurt, pompalı tüfek ile 2 el ateş ederek Onay'ı göğsünden vurup, ağır yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onay, hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan Başkurt, gözaltına alındı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Başkurt, tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturmasını tamamlanarak iddianame hazırladı. İddianamede, sanık Yalçın Başkurt'un ifadesine yer verildi. Başkurt'un ifadesinde, Mehmet Onay'ın oğlunun evinde hırsızlık yaptığını belirtip, "O nedenle aramızda husumet vardı. Normalde kendileriyle sadece iş için konuşmuştum. Sarhoş oldukları için bir, iki saat kadar sonra beni arayıp, tehdit ve hakarette bulundular. 'Neredesin' diye sorup, 'Seni evden almaya geleceğiz' dediler. Daha sonra kokoreç yemeye gittim. Mehmet Onay'a herhangi bir şekilde küfür veya hakarette bulunmadım. İki, üç bira içmiştim. Herhangi bir sarhoşluğum yoktu. Anıl, Ayhan ve Mehmet Onay ile konuşmaya gitmişti. Anıl'ı merak ettiğim için bir şey oldu mu acaba diyerek Ayhan'ın evine gittim. Yanımda tornavida, yan keski, kontrol kalemi, ekmek bıçağı ve ayrıyeten tüfek vardı. Orada Mehmet Onay ile karşılaştım. Onay, herhangi bir şey demeden, doğrudan bana saldırdı. Tüfekle korkutmak için ateş ettim. Üzerime gelince panikledim ve 1 el daha ateş ettim. Ondan sonra panikleyip, evime gittim. Kesinlikle Ayhan'ın evinin orda beklemedim. Sadece Anıl'ı beklemek için oradaydım" dedi.