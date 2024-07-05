Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 17'si çocuk 32 göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki 17'si çocuk, 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:30 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 17'si çocuk 32 göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki 17’si çocuk, 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz’da saat 13.30'da, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ‘KB-119’ Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki 17'si çocuk, 32 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Sinan Ateş cinayeti davasında 5.gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında 5.gün
        Tahminlerde yer almadılar
        Tahminlerde yer almadılar
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        İran'da seçimin ikinci turu başladı

        Benzer Haberler

        Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan sanık, 'Seni Bergen gibi...
        Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan sanık, 'Seni Bergen gibi...
        Eşi ile çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti
        Eşi ile çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti
        Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Çanakkale'de bir baba, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti
        Çanakkale'de bir baba, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti
        Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kimyasal sıvı atan sanık hakim...
        Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kimyasal sıvı atan sanık hakim...
        Çanakkale'de toplu ulaşım ücretlerine zam
        Çanakkale'de toplu ulaşım ücretlerine zam