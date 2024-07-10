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        Kayınpederini öldürüp, 4 kişiyi yaralayan şüpheli: Yerde bulduğum bıçağı sağa, sola salladım

        ÇANAKKALE'de, tartıştığı kayınpederi O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:25
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        Kayınpederini öldürüp, 4 kişiyi yaralayan şüpheli: Yerde bulduğum bıçağı sağa, sola salladım
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        ÇANAKKALE'de, tartıştığı kayınpederi O.D.'yi (50) bıçakla öldürüp, araya giren eşi E.B. ile onun dedesi, anneannesi ve teyzesini yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Can Birol’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde kendisine sopa ve bıçakla saldırılması üzerine yere düştüğünü söyleyen Birol, "Bu sırada yerde bulduğum bıçağı alarak başımı ellerimle kapattım. Ardından elimdeki bıçağı sağa, sola salladım. Daha sonra olay yerinden kaçarak evin önüne geldim. Burada da bana saldırdılar. Yine bıçağı sağa, sola salladım. Bu kadar kişi bana saldırınca olay bu şekilde meydana geldi" dedi.

        Çanakkale'de yaşayan Can Birol hakkında, 21 Haziran'da, şiddetli geçimsizlik nedeniyle baba evine dönen eşi E.B.'nin ailesi, 'aile içi şiddet' iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Bir gün sonra gece yarısı sıralarında Can Birol, E.B. ile ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Can Birol yanındaki bıçakla kayınpederi O.D.'yi sağ koltuk altından, araya giren eşi E.B.'yi kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi T.A.'yı sol kolundan, eşinin anneannesi D.A.'yı karnından, eşinin teyzesi G.Ç.'yi yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçakladı. Can Birol, ardından yanındaki arkadaşı O.S. (25) ile kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan O.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, olaydan 1,5 saat sonra şüpheliler Can Birol ile O.S.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Birol tutuklanırken, O.S. serbest bırakıldı.

        'BU KADAR KİŞİ BANA SALDIRINCA OLAY BU ŞEKİLDE MEYDANA GELDİ'

        Tutuklanan Can Birol'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde 4 kişinin kendisine sopalarla saldırdığını söyleyen Can Birol, "G.Ç. de elindeki bıçak ile bana saldırdı. Yere düştüm ve yerde bulduğum bıçağı alarak yapmayın şeklinde sözler söyleyip, başımı ellerim ile kapatarak sağa sola bıçak salladım. Daha sonra olay yerinden kaçarak evin önüne geldim. Yine G.Ç., T.A., M.Ç., E.B. ve O.D. yanıma geldi. Yine bana sopalarla saldırdılar. Ben de heyecan ile elimdeki bıçak ile yere düşmem sonrasında onlara doğru sağa sola doğru bıçağı salladım. Ardından O.S. ile birlikte kaçtım. Bu kadar kişi bana saldırınca olay bu şekilde meydana geldi" dedi.

        'ELLERİNDE SOPALAR VARDI, CAN'A VURMAYA BAŞLADILAR'

        O.S. ise savcılıktaki ifadesinde Can Birol'un, eşi E.B. ve yakınlarıyla tartışma yaşadıklarını belirterek, "O sırada bahçeden çıkan 4-5 kişiyi gördüm. Bunların arasında E.B.'nin annesi, babası, teyzesi ve kardeşi vardı. Başka kimseyi görmedim. Ellerinde sopalar vardı. Can'a vurmaya başladılar. Can da yere düştükten sonra yerden aldığı bıçak ile yüzünü kapattı. Ardından elindeki bıçağı sağa, sola doğru sallayarak kendisine sopa ile saldıran kişilere vurdu. E.B.'nin teyzesine bıçağın isabet ettiğini hatırlıyorum. Can'ın kayınpederine bıçak ile vurduğunu görmedim. Bu sırada Can sadece kendisine yönelik sopayla vurulmasına karşı bıçağı sağa sola salladı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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