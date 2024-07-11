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        Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında Türk balıkçı teknesine çarptı

        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avına çıkan İlker Özdemir'in 'Kızıl Elma' isimli teknesine Yunan Sahil Güvenlik botu çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:00
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        Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında Türk balıkçı teknesine çarptı
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        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avına çıkan İlker Özdemir'in 'Kızıl Elma' isimli teknesine Yunan Sahil Güvenlik botu çarptı. Özdemir'in hasar gören teknesi bölgeye gelen Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na götürüldü.

        Gökçeada balıkçılık yapan İlker Özdemir, oğlu Efe Özdemir ile Zürafa Kayalıkları mevkinde balık avlamak için 12 metrelik 'Kızıl Elma' isimli teknesiyle denize açıldı. Özdemir'in yanına balık avladığı sırada Yunan Sahil Güvenlik botu geldi. Özdemir'in teknesinin bir süre çevresinde dolanan Yunan Sahil Güvenlik botu daha sonra tekneye çarparak hasar verdi. Özdemir durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Özdemir'in teknesi bölgeye gelen Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na götürüldü.

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