Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında Türk balıkçı teknesine çarptı (2)
YEDEKLENENTEKNE KUZU LİMANI'NA YANAŞTIRILDIÇanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botunun çarptığı İlker Özdemir'e ait 'Kızıl Elma' isimli tekne, getirildiği Gökçeada'da Kuzu Limanı'na yanaştırıldı.
YEDEKLENENTEKNE KUZU LİMANI’NA YANAŞTIRILDI
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botunun çarptığı İlker Özdemir'e ait 'Kızıl Elma' isimli tekne, getirildiği Gökçeada’da Kuzu Limanı'na yanaştırıldı.
Teknedeki camların kırılması sonucu yaralanan Özdemir ve oğlu ise ambulansla götürüldüğü Gökçeada Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Nazif Cemhan ŞEN-Vural BOZOK/ ÇANAKKALE,
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