Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında Türk balıkçı teknesine çarptı (2)

Teknedeki camların kırılması sonucu yaralanan Özdemir ve oğlu ise ambulansla götürüldüğü Gökçeada Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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