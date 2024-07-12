Yunan Sahil Güvenlik botunun teknesine çarptığı balıkçı: Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botunun çarpması sonucu oğlu Efe Özdemir (20) ile birlikte yaralanan balıkçı İlker Özdemir (50), "Biz kendi karasularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar. Allah korudu" dedi.

Gökçeada balıkçılık yapan İlker Özdemir, oğlu Efe Özdemir ile Zürafa Kayalıkları mevkiinde balık avlamak için, dün sabah saatlerinde 12 metrelik 'Kızıl Elma' isimli teknesiyle denize açıldı. Özdemir'in yanına balık avladığı sırada Yunan Sahil Güvenlik botu geldi. Özdemir'in teknesinin bir süre çevresinde dolanan bot, daha sonra tekneye çarparak hasar verdi. Özdemir durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Özdemir'in teknesi bölgeye gelen Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na yanaştırıldı. Teknedeki camların kırılması sonucu yaralanan Özdemir ve oğlu ise ambulansla götürüldüğü Gökçeada Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA Olayla ilgili Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada "11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.25'te, Çanakkale ili Gökçeada ilçesi Zürafa Feneri açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı 'Kızılelma-1' isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından yakın mesafeden geçilerek taciz edildiği ve sol ön tarafına çarpmak suretiyle balıkçı teknesine maddi zarar verildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine derhal 4 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Türk Sahil Güvenlik botlarının bölgeye intikali esnasında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun bölgeden süratle uzaklaştığı, bölgede yapılan incelemelerde olayın yaşandığı mahal civarında herhangi bir Yunan Sahil Güvenlik unsuru olmadığı, bahse konu balıkçı teknesindeki personelin çarpmanın etkisiyle kırılan camlardan dolayı hafif yaralandığı, balıkçı teknesinde maddi hasar olduğu tespit edilmiş ve tekne yedeklenerek Gökçeada Limanı'na intikal ettirilmiştir. Olay ile ilgili başlatılan incelemelere devam edilmektedir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde yurdumuz denizlerinde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir" denildi.

'1-2 DAKİKA KADAR BATMAMIZI BEKLEDİLER' Balıkçı İlker Özdemir yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Özdemir, “Dün kötü şeyler yaşadık. Denizde balık avlıyorduk. Kendi karasularımızdaydık. Kendi karasularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Kasıtlıydı öldürmek için yaptılar. Allah korudu. Dikmeler olmasa kamara üstümüze yatmıştı. Bir tur döndüler. İkinci turu döndüklerinde giderler artık, diye düşündük. Çünkü bulunduğumuz alan çok alakasız bir yer. 11,5 mil Yunan adasından uzaktaydık. Biz de o rahatlıkla çalışıyorduk. Efe sonrasında Yunan Sahil Güvenlik botunun teknemize çarpmasını kayıt altına almış. Çarpamadan sonra zaten her şey çöktü. Batmayı önledik. Sahil Güvenlik’i aradık. Ekipler 18 dakika içerisinde bize ulaştılar. Ama tabii çapıp kaçtılar. 1-2 dakika kadar batmamızı beklediler. Sonra uzaklaştılar" dedi.