Yunan Sahil Güvenlik botunun teknesine çarptığı balıkçı: Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botunun çarpması sonucu oğlu Efe Özdemir (20) ile birlikte yaralanan balıkçı İlker Özdemir (50), "Biz kendi karasularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar. Allah korudu" dedi.

Gökçeada balıkçılık yapan İlker Özdemir, oğlu Efe Özdemir ile Zürafa Kayalıkları mevkiinde balık avlamak için, dün sabah saatlerinde 12 metrelik 'Kızıl Elma' isimli teknesiyle denize açıldı. Özdemir'in yanına balık avladığı sırada Yunan Sahil Güvenlik botu geldi. Özdemir'in teknesinin bir süre çevresinde dolanan bot, daha sonra tekneye çarparak hasar verdi. Özdemir durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Özdemir'in teknesi bölgeye gelen Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na yanaştırıldı. Teknedeki camların kırılması sonucu yaralanan Özdemir ve oğlu ise ambulansla götürüldüğü Gökçeada Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

'DİREKT BATIRMAK İÇİN HAMLE YAPTILAR'

Yetkililerden haber beklediklerini ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

“Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Hasar büyük. Kamara olduğu gibi çökmüş. Teknenin her yeri oynamış. Her yara kapanır ama önemli olan bundan sonrası için bir şeyler yapmak. Oralardayız, gene avlanıyoruz. Biz vazgeçmedik. Her zaman mücadelemizi ediyoruz. Oğlum evde yaralı. Çarpmayla teknenin pencere camları patlayınca çok yara aldık. Her yerimizde hala küçücük cam parçaları var. Efe'nin de kolu kötü durumda. O yaraları elbette atlatırız. Bizi kurtarmaya 6 botumuz geldi. Devletimiz her yerde yardımımıza gelecektir. Kendi sularımızda buna cüret etmeleri kayıtlarda var. Direkt bize temasla batırmak için hamle yaptılar. Onlarda da hasar var. Çok şaşkınız" dedi.