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        Bozcaada'da çöplük alandaki yangın 2.5 saatte söndürüldü

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde belediyenin çöp döküm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 00:12 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:15
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        Bozcaada'da çöplük alandaki yangın 2.5 saatte söndürüldü
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        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde belediyenin çöp döküm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2.5 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Bozcaada Belediyesi’nin çöp döküm alanında çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın metrelerce yükseldiği yangına kısa sürede müdahale edildi. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonrasında, yangın 2.5 saat içerisinde kontrol altına alınabildi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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