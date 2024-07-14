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        Çanakkale'deki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 19:15 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:20
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        Çanakkale'deki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
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        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 16.22 sıralarında Çan ilçesine bağlı Göle köyü yakınlarında bulunan bir tarım arazisinde başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, ilk müdahaleyi saat 16.30 sıralarında yaptı. Yangına havadan 4 helikopter ve 5 uçak, karadan ise 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 hizmet aracı, 3 treyler ile birlikte toplam 63 personel müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 17.33 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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