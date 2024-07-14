Çanakkale'deki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.22 sıralarında Çan ilçesine bağlı Göle köyü yakınlarında bulunan bir tarım arazisinde başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, ilk müdahaleyi saat 16.30 sıralarında yaptı. Yangına havadan 4 helikopter ve 5 uçak, karadan ise 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 hizmet aracı, 3 treyler ile birlikte toplam 63 personel müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 17.33 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.