Çanakkale'de orman yangını

Saraycık köyü Bayramiç Barajı yakınlarında, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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