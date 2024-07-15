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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:25
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan karadan müdahale ediyor.

        Saraycık köyü Bayramiç Barajı yakınlarında, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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