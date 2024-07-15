Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de orman yangını (2)

        YANGINKISMEN KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Saraycık Köyü Bayramiç Barajı yakınlarında saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:24 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YANGINKISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Saraycık Köyü Bayramiç Barajı yakınlarında saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan açıklamalar
        Akar'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan ya...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan ya...
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahal...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahal...
        Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Çanakkale'de zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına al...
        Çanakkale'de zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına al...