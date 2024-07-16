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        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:25
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        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Saraycık köyü Bayramiç Barajı yakınlarında, dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havanın kararmasıyla yangına 1 gece görüşlü helikopter müdahale etti. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla yangına çok sayıda hava aracıyla müdahale başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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