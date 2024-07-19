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        'Marmara ve Avşa adalarındaki hayalet ağlar bir an önce temizlenmeli'

        ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:15
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        'Marmara ve Avşa adalarındaki hayalet ağlar bir an önce temizlenmeli'
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        ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, Balıkesir'deki Marmara ve Avşa adaları çevresinde hayalet ağların ekosistemi tehdit ettiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ayaz, dalgıçlarla iş birliğine gidilerek bir an önce bu bölgede deniz dibindeki hayalet ağların temizlenmesi gerektiğini söyledi.

        Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi tehdit ediyor. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, Marmara Adası'nın dip yapısının balıkçı ağlarının takılıp kopmasına çok müsait olduğunu vurgulayarak, buradaki hayalet ağların periyodik olarak temizlenmesi gerektiğini söyledi. Marmara Adası bölgesinde 2 yıl önce güzel çalışmalar yaptıklarını ama bunun yetersiz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Yani bu çalışmalara devam edilmesi gerekiyor. Özellikle Marmara Adası etrafında, Avşa Adası'nda daha çok fazla hayalet ağ olduğunu biliyoruz. Oradaki dalgıç arkadaşlarımız, bize bunu söylüyor. Bizim yeteri kadar lojistik desteğimiz olmadığı için çok fazla tutunamadık. Daha detaylı projelerle daha iyi iş çıkarılarak buradaki ağlar toplanabilir" dedi.

        'HABİTAT DÜZLEŞMESİ GERÇEKLEŞİYOR'

        Dalış yapan kişilerle iş birliği yapılarak bu bölgelerdeki hayalet ağların bir an önce periyodik olarak temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayaz, "Çünkü yaptığımız çalışmada biz kendimiz canlı şahit olduk. 'Lipsos' cinsi balık türü bir gün önce çalıştığımız bölgede yoktu. Bir gün sonra geldiğimizde ise hayalet ağın altına girmiş, ölme pozisyonuna gelmişti. Yine iskorpitler bu ağlara yakalanıyor. Hayalet ağlar görünse dahi balıklar yakalanıyor. Ağda bir şey görüyor, onu yemeğe geliyor orada kalıyor. Nitekim Marmara'da çıkardığımız bir ağın yaşı 10 yıla yakındı. Yani 10 yıllık bir periyotta bu ağa fırsat buldukça avlamaya devam ediyor. Dolayısıyla orada bir tehlike oluşturuyor. Yine bu ağlar habitata çok zarar veriyor. Özellikle resif alanlarını üzerini örterek burayı balıklar açısından kullanılmaz hale getiriyor. Dolayısıyla da balıkçılar bundan zarar görüyor. Çünkü o bölge balık yapmıyor bir daha. Habitat düzleşmesi gerçekleşiyor" diye konuştu.

        'CİDDİ MALİYET GEREKTİRİYOR'

        Sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler aracılığıyla hem farkındalık oluşturmak hem de doğayı ve çevreyi korumak amacıyla sürekli olarak hayalet ağ temizliği yapılabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Ayaz, "Ama tabii ki bunlar ciddi maliyetler gerektirir. Bütün ekip gönüllü de olsa bu bir maliyet getiriyor. Bu maliyetin karşılanması halinde sivil toplum örgütleri, üniversiteler bu işleri gönüllü olarak yapabilir" dedi.

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