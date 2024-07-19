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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:25
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Bayramiç ilçesi Barajtepe mevkii yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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