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        Çanakkale'de orman yangını (2)

        AYVACIK'TAYENİ ORMAN YANGINI ÇIKTIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde de orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:22 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:25
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        Çanakkale'de orman yangını (2)
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        AYVACIK’TAYENİ ORMAN YANGINI ÇIKTI

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde de orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için müdahale başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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