Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını 2'nci gününde

Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde dün saat 21.30 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alan yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için müdahale başlatan ekipler, gece boyunca karadan çalışmalarını sürdürdü. Günün ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçakları ve helikopterler yangına havadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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