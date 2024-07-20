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        Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını 2'nci gününde

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde havadan ve karadan sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:00
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        Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını 2'nci gününde
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde havadan ve karadan sürüyor.

        Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde dün saat 21.30 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alan yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için müdahale başlatan ekipler, gece boyunca karadan çalışmalarını sürdürdü. Günün ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçakları ve helikopterler yangına havadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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