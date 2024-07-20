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        Bayramiç'teki orman yangını 24 saat sonra kontrol altına alındı

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını 24 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:30
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        Bayramiç'teki orman yangını 24 saat sonra kontrol altına alındı
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını 24 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2,5 hektar alan zarar gördü.

        Bayramiç ilçesi Barajtepe mevkiinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 2,5 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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