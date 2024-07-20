Bayramiç'teki orman yangını 24 saat sonra kontrol altına alındı

Bayramiç ilçesi Barajtepe mevkiinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 2,5 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.