Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını 18,5 saat sonra kontrol altında (2)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisindeki yangına 1 helikopter, toplam 41 arazöz ve su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 248 personelle müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan 18,5 saat süren müdahaleyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar alan zarar gördü.

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