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        Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını 18,5 saat sonra kontrol altında (2)

        KONTROLALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisindeki yangına 1 helikopter, toplam 41 arazöz ve su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 248 personelle müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:04
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        Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını 18,5 saat sonra kontrol altında (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisindeki yangına 1 helikopter, toplam 41 arazöz ve su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 248 personelle müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan 18,5 saat süren müdahaleyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar alan zarar gördü.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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