Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Paşaköy mevkisi yakınındaki ormanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeden yayılan dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.