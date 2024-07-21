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        Çanakkale'deki yangında 2 hektar orman, 8 hektar tarım arazisi zarar gördü

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu 14 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:34 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:40
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        Çanakkale'deki yangında 2 hektar orman, 8 hektar tarım arazisi zarar gördü
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu 14 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar orman, 8 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

        Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Paşaköy mevkisi yakınındaki ormanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeden yayılan dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 hektar orman ile 8 hektar tarım arazisi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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