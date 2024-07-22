Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem (2)

BAKANYERLİKAYA: AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.