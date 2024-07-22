Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem (2)
BAKANYERLİKAYA: AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
BAKANYERLİKAYA: AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.
'EKİPLERİMİZ SAHADA OLUP, TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR'
Çanakkale Valisi Ömer Toraman da sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Ezine merkezli 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir” dedi.
Nazif Cemhan ŞEN - İpek YAVAŞ / ÇANAKKALE,
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