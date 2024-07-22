Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem (3)
ESNAFINPANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAMerkez üssü Çanakkale'nin Ezine ilçesi olan 4.
ESNAFINPANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Merkez üssü Çanakkale’nin Ezine ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki depremde, bir esnafın panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.