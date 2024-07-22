Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem (4)

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Ayvacık ilçesindeki Hamidiye Mahallesi'nde bazı eski tip evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldi. O çatlakları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.