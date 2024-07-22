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        Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem (5)

        DEPREMEİŞ YERİNDE YAKALANAN BABA, KIZINI KUCAĞINA ALIP KAÇTIMerkez üssü Çanakkale'nin Ezine ilçesi olan 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 21:42 Güncelleme: 22.07.2024 - 21:45
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        Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem (5)
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        DEPREMEİŞ YERİNDE YAKALANAN BABA, KIZINI KUCAĞINA ALIP KAÇTI

        Merkez üssü Çanakkale’nin Ezine ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki depreme iş yerinde yakalanan bilgisayar dükkanı sahibi Melih Bağlı'nın, sarsıntı ile birlikte 4 yaşındaki kızı Tomris Bağlı'yı kucağına alıp, dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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