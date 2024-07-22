Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem (5)

Merkez üssü Çanakkale’nin Ezine ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki depreme iş yerinde yakalanan bilgisayar dükkanı sahibi Melih Bağlı'nın, sarsıntı ile birlikte 4 yaşındaki kızı Tomris Bağlı'yı kucağına alıp, dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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