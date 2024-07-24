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        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 2'si çocuk, 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:25
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        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 2'si çocuk, 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 21 Temmuz'da, saat 21.25'te Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-28' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 2'si çocuk, 21 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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