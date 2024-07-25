Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın saat 17.30 sıralarında Eceabat ilçesi Kilye koyu yakınlarda ormanda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucunda saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar tarım, 1 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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