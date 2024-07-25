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        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:40
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        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Yangın saat 17.30 sıralarında Eceabat ilçesi Kilye koyu yakınlarda ormanda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucunda saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar tarım, 1 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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