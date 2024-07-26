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        Saliha Gizem'i öldürüp gömen 2 kardeşe, ağırlaştırılmış müebbet istemi

        ÇANAKKALE'de boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) iple boğarak öldüren Fırat Yıldızhan (32) ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan (20) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:50
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        Saliha Gizem'i öldürüp gömen 2 kardeşe, ağırlaştırılmış müebbet istemi
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        ÇANAKKALE'de boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) iple boğarak öldüren Fırat Yıldızhan (32) ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan (20) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Olay, 16 Şubat'ta, Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında otomobilde tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde, hafriyat alanına gömdü.

        Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakaladı. Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı. Yıldızhan’ın cenazesi, otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede, sanıklar Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan'ın ifadelerine yer verildi. Fırat Yıldızhan, ifadesinde, "Olay günü Saliha'yı evliliğimizle ilgili görüşmek ve kimliğini vermek için aradım. Arkadaşıma ait araçla kardeşim Yağız ile birlikte Lapseki ilçesine geldik. Araç içerisinde eşimle tartışmaya başladık. Bir anlık öfke ile yanında bulunan balya ipini eşimin boğazına doladım ve sıkmaya başladım. Eşim bir süre sonra hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Kardeşim Yağız ile birlikte eşimi Çavuşköy yakınlarında su kanalına koyduk ve üzerini toprak, molozlarla kapattı" dedi.

        Yağız Yıldızhan'ın ifadesi ise iddianamede, "Ağabeyim Fırat ile eşi araç içerisinde konuştukları esnada tartışmaya başladı. Ağabeyim Fırat cebinden çıkardığı balya ipini eşinin boğazına doladı ve sıkmaya başladı. Bir süre sonra ağabeyimin eşi hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Ağabeyim Fırat ile birlikte cesedi Çavuşköy yakınlarında su kanalı için açılmış çukura attık ve üzerini toprak, molozlarla kapattık" diye yer aldı.

        İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan'ın ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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