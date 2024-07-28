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        Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin TL ceza

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçe belediyesine, atık sularını denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyon 161 bin TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:59 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:05
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        Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin TL ceza
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        ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçe belediyesine, atık sularını denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyon 161 bin TL ceza uygulandı.

        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada’da belediyenin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj ettiği tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Çalışmalar sonucunda atık su deşarjı durduruldu. Bozcaada Belediyesi'ne ise çevre kirliliğine neden olması nedeniyle 1 milyon 161 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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