Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin TL ceza

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçe belediyesine, atık sularını denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyon 161 bin TL ceza uygulandı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada’da belediyenin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj ettiği tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Çalışmalar sonucunda atık su deşarjı durduruldu. Bozcaada Belediyesi'ne ise çevre kirliliğine neden olması nedeniyle 1 milyon 161 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.