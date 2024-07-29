Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangında 9 hektar orman ve 2 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde Süleymanköy yakınlarında çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye gönderildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Rüzgar nedeniyle yayılan yangın, 3 helikopter, 6 uçak karadan ise toplam 24 arazöz ile su ikmal aracı, 4 dozer ve toplamda 180 personel ile müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda saat 19.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 9 hektar orman ve 2 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.