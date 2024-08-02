Annesi ve kız kardeşini darbeden babasını öldürdü

ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde Enes Ö. (23), annesi Ö.Ö. ile kız kardeşi S.B.Ö.’yü darbeden babası İzzet Ö.’yü (46) tabancayla öldürdü. Enes Ö., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İzzet Ö. eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö.'yü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada darbetti. Ardından da İzzet Ö., eşi Ö.Ö.'ye silah doğrulttu. Bu sırada eve gelen Enes Ö., babası İzzet Ö.'ye tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, İzzet Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Enes Ö.'yü gözaltına aldı.