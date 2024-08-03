Çanakkale'de 30 metrelik uçuruma düşüp, yaralandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 30 metrelik uçurumdan düşen Şafak Yıldız (57), yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede dolaşan Şafak Yıldız, henüz bilinmeyen nedenle sahil bölgesinde 30 metrelik uçurumdan düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Yıldız'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yıldız, bölgeye gelen acil yardım botuyla Yeniköy Limanı'na götürüldü. Yıldız, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.