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        Annesi ve kız kardeşini darbeden babasını öldüren şüpheli tutuklandı

        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde annesi Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:26
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        Annesi ve kız kardeşini darbeden babasını öldüren şüpheli tutuklandı
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        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde annesi Ö.Ö. ile kız kardeşi S.B.Ö.'yü darbeden babası İzzet Ö.'yü (46), tabancayla öldüren Enes Ö. (23), tutuklandı.

        Olay, 1 Ağustos'ta Gökçeada ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İzzet Ö., eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö.'yü henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada darbetti. Ardından da İzzet Ö., eşi Ö.Ö.'ye silah doğrulttu. Bu sırada eve gelen Enes Ö., babası İzzet Ö.'ye tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İzzet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Enes Ö.'yü gözaltına aldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzzet Ö.'nün cansız bedeni Gökçeada Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Enes Ö. işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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