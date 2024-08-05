Annesi ve kız kardeşini darbeden babasını öldüren şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde annesi Ö.Ö. ile kız kardeşi S.B.Ö.'yü darbeden babası İzzet Ö.'yü (46), tabancayla öldüren Enes Ö. (23), tutuklandı.

Olay, 1 Ağustos'ta Gökçeada ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İzzet Ö., eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö.'yü henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada darbetti. Ardından da İzzet Ö., eşi Ö.Ö.'ye silah doğrulttu. Bu sırada eve gelen Enes Ö., babası İzzet Ö.'ye tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İzzet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Enes Ö.'yü gözaltına aldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzzet Ö.'nün cansız bedeni Gökçeada Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Enes Ö. işlemlerinin ardından tutuklandı.