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        Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölet kurudu, keçilerin otlağı oldu

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve önemli sulak alanlardan biri olan Uzunhızırlı Göleti kurudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:00
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        Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölet kurudu, keçilerin otlağı oldu
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve önemli sulak alanlardan biri olan Uzunhızırlı Göleti kurudu. Tamamen kuruyan gölet, keçilerin otladığı alan oldu.

        Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Çanakkale, konumu ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye'nin önemli sulak alanlarını içerisinde barındırıyor. Bu sulak alanlardan biri de nesli tehlike altında olan tepeli pelikan gibi kuş türlerine kış döneminde ev sahipliği yapan Eceabat ilçesindeki Uzunhızırlı Göleti. Ocak ayı itibarıyla su tutmaya başlayan gölet, son dönemlerde yaşanan kuraklık nedeniyle tekrar kurudu. Tamamen kuruyan gölet keçilerin otlağı olurken, kuş türünde de azalma olduğu görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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