Teknesi motor arızası yapıp sürüklenince yardım istedi; kurtarıldı

ÇANAKKALE'deSaros Körfezi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 5 metrelik teknedeki Egemen Çoğ (36), Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Tekne de bölgedeki bir balıkçı tarafından yedeklenerek limana çekildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Saros Körfezi açıklarında meydana geldi. Egemen Çoğ'un denize açıldığı 'Egeço' isimli 5 metre uzunluğundaki teknesi motor arızası yaparak sürüklenmeye başladı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik geldi. Egemen Çoğ kurtarılırken, tekne bölgedeki bir balıkçı teknesi tarafından yedeklenerek, Gökçeada Kaleköy Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

TELEFONLA YARDIM İSTEMİŞ

Arızalana tekneyi yedekleyerek limana çeken balıkçı İlker Özdemir, "Zürafa Kayalıkları'na kılıç paraketa attık. Gökçeada'dan da 20 mil uzaktaydık. Teknesi arıza yapan kişiden telefon geldi. 5 metrelik, özel, küçük bir tekne avlanmak için denize açılmış ancak makinesi arıza yapmış. Bölgeden koordinat attı. Kurtarmaya gittik. Sahil Güvenlik, bizden önce tekneye ulaşıp, içindeki kişiyi kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri, görevlerini tamamladı. Sonrasında tekneyi alıp, Gökçeada'ya götürdük" dedi. Egemen Çoğ ise "Sabah saat 10.30 gibi denize açıldım. Gökçeada'ya doğru gidiyordum. Saat 13.00 gibi teknem arıza yaptı. Tek başımaydım. Havada esmeye başladı. İnternetten numarasını bulduğum İlker reise telefonla ulaştım. Sahil Güvenliği de aradım" diye konuştu.