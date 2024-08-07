Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Teknesi motor arızası yapıp sürüklenince yardım istedi; kurtarıldı

        ÇANAKKALE'deSaros Körfezi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 5 metrelik teknedeki Egemen Çoğ (36), Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknesi motor arızası yapıp sürüklenince yardım istedi; kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'deSaros Körfezi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 5 metrelik teknedeki Egemen Çoğ (36), Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Tekne de bölgedeki bir balıkçı tarafından yedeklenerek limana çekildi.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Saros Körfezi açıklarında meydana geldi. Egemen Çoğ'un denize açıldığı 'Egeço' isimli 5 metre uzunluğundaki teknesi motor arızası yaparak sürüklenmeye başladı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik geldi. Egemen Çoğ kurtarılırken, tekne bölgedeki bir balıkçı teknesi tarafından yedeklenerek, Gökçeada Kaleköy Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

        TELEFONLA YARDIM İSTEMİŞ

        Arızalana tekneyi yedekleyerek limana çeken balıkçı İlker Özdemir, "Zürafa Kayalıkları'na kılıç paraketa attık. Gökçeada'dan da 20 mil uzaktaydık. Teknesi arıza yapan kişiden telefon geldi. 5 metrelik, özel, küçük bir tekne avlanmak için denize açılmış ancak makinesi arıza yapmış. Bölgeden koordinat attı. Kurtarmaya gittik. Sahil Güvenlik, bizden önce tekneye ulaşıp, içindeki kişiyi kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri, görevlerini tamamladı. Sonrasında tekneyi alıp, Gökçeada'ya götürdük" dedi. Egemen Çoğ ise "Sabah saat 10.30 gibi denize açıldım. Gökçeada'ya doğru gidiyordum. Saat 13.00 gibi teknem arıza yaptı. Tek başımaydım. Havada esmeye başladı. İnternetten numarasını bulduğum İlker reise telefonla ulaştım. Sahil Güvenliği de aradım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        Benzer Haberler

        Gökçeada açıklarında motoru arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı
        Gökçeada açıklarında motoru arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı
        109 yıl sonra ortaya çıkan kahramanlık hikayesi
        109 yıl sonra ortaya çıkan kahramanlık hikayesi
        Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teoman görevinden istifa etti
        Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teoman görevinden istifa etti
        İple boğulduktan sonra tecavüze uğradığı adli tıp raporunda yer alan Saliha...
        İple boğulduktan sonra tecavüze uğradığı adli tıp raporunda yer alan Saliha...
        3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı
        3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıld...
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıld...